«Очень жесткий». Изидор – о новом тренере «Локомотива»

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор после победы над «Пари НН» (3:1) в Кубке России высказался о новом тренере московской команды.

«Локо» возглавил Михаил Галактионов.

– Новый тренер пришел и у него множество новых конструктивных идей. Мы стараемся их реализовать на поле. Думаю, результат особенно наглядно будет виден во второй части сезона после Нового года.

– Есть какие-то значительные изменения?

– Сейчас, может быть, еще слишком рано так фундаментально об этом говорить. Мы видим, что новый тренер очень требовательный и его требования высоки – это мотивирует нас. Он очень жесткий, когда ребята не исполняют его требования. Но это все, что нам надо, чтобы подняться в таблице. Тренер прав в этом отношении.

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира