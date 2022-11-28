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    «Очень жесткий». Изидор – о новом тренере «Локомотива»

    Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор после победы над «Пари НН» (3:1) в Кубке России высказался о новом тренере московской команды.

    «Локо» возглавил Михаил Галактионов.

    – Новый тренер пришел и у него множество новых конструктивных идей. Мы стараемся их реализовать на поле. Думаю, результат особенно наглядно будет виден во второй части сезона после Нового года.

    – Есть какие-то значительные изменения?

    – Сейчас, может быть, еще слишком рано так фундаментально об этом говорить. Мы видим, что новый тренер очень требовательный и его требования высоки – это мотивирует нас. Он очень жесткий, когда ребята не исполняют его требования. Но это все, что нам надо, чтобы подняться в таблице. Тренер прав в этом отношении.

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    Источник: Sport24

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