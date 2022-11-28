Германия не обыгрывает Испанию с 1988-го. Ничья на ЧМ-2022 случилась в день, который Энрике встретил трогательными словами об умершей дочери

Испания и Германия сыграли первый топовый матч на ЧМ-2022 в Катаре. Итог – ничья со счетом 1:1 и продолжение серьезной серией с преимуществом Испании. Но этот результат совпал с семейной драмой Луиса Энрике.

Сначала о серии: немцы не могут обыграть испанцев в официальных матчах 34 года

Статистика официальных личных встреч Германии и Испании до начала этой встречи:

Пять матчей;

Две победы Испании;

Две ничьих;

Победа Германии.

Мы не случайно взяли именно пять матчей, потому что этот отрезок идеально символизирует историческое преимущество Испании над Германией. Последняя победа немцев над соперником в официальных турнирах как раз пять матчей назад. А это произошло аж в 1988 году. Товарищеские встречи чуточку скрашивают ситуацию. С 1988 года их пять встреч. В них статистика такая:

Одна победа испанцев;

Две ничьих;

Две победы Германии.

Сейчас положение такое. Несмотря на 0 побед в двух стартовых турах ЧМ Германия сохраняет шансы на выход в плей-офф.

Перед матчем Энрике говорил, что этот день особенный – сегодня его дочь могла отпраздновать 13-летие

Вот такой пост Энрике выпустил за несколько часов перед матчем:

«Сегодня особенный день – не только потому, что сборная Испании играет с Германией. Сегодня моей дочери Ксане исполнилось бы 13 лет. Моя дорогая, где бы ты ни была, мы любим тебя».

В июле-2018 Энрике принял сборную Испании после чемпионата мира в России. Он проработал без происшествий почти год, а в марте-2019 передал управление сборной Роберто Морено на три встречи. Тогда никто не знал, в чем причина хода со стороны Энрике. Никто ничего не знал в июне того же года, когда Энрике ушел из сборной. Окончательно фанаты узнали ситуацию позже.

9-летняя дочь Энрике Ксана боролась с остеосаркомой – раком костей. В то время, по сообщениям Marca, Энрике не мог думать о работе, он даже отклонил предложение Федерации футбола Испании приостановить контракт со сборной. Но он ушел полноценно. В августе 2019-го его дочь Ксана умерла. Испанские медиа писали, что Энрике сильно сдал физически и эмоционально из-за этого – но пережил трагедию, восстановился и вернулся к работе с Испанией.

По понятным причинам, он не любит затрагивать вопросы о дочери. Но иногда что-то все же отвечал. Было вот такое – короткое и эмоциональное. Энрике сказал это после возвращение в сборную:

«Никогда не знаешь, как будешь реагировать – все происходит в зависимости от ситуации. Что касается смерти: это то, с чем нам всем приходится сталкиваться. Хотя и не в том порядке, который произошел со мной. Семья поддерживает меня, а я поддерживаю ее: очень горжусь моими родными».

Фото: соцсети сборной Германии, соцсети сборной Испании