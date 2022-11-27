Абаскаль подвел итог группового этапа Кубка России для «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался по итогам группового этапа Кубка России. Москвичи финишировали первыми.

«Как оценю Кубок? Мы постарались, сделали всe возможное. Пытались представить сегодняшний матч. Думали о прошлой, первой игре, с которой всe здесь начиналось. Футбол – это процесс, который требует анализа и работы. Получение этого опыта было главным.

Турнир был очень коротким, всe происходило быстро. Сегодня в составе было много молодых игроков, для нас больший опыт играть с таким соперником в сложившейся ситуации. Подводя итог, нам это принесло удовлетворение. Этот путь в Кубке дал нам понимание, что у нас есть рост», – сказал Абаскаль.

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