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    ⚡️ Кубок России. «Зенит» победил «Спартак» в серии пенальти после массовой драки

    «Зенит» в шестом туре группового этапа Кубка России победил «Спартак». Петербуржцы оказались сильнее в серии пенальти.

    «Спартак» финишировал в группе на первом месте. «Зенит» – третий и весной выступит в Пути регионов.

    Перед серией пенальти случилась массовая драка.

    Кубок России. Группа В. 6-й тур

    Зенит (Санкт-Петербург) – Спартак (Москва) – 0:0 (4:2 по пенальти) Текстовая онлайн-трансляция

    Удаления: Малком, Родригао, Барриос – Селихов, Соболев, Николсон (все – после основного времени).

    Календарь Кубка России

    Результаты Кубка России

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии44
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      Рейтинг: +761

      Спартач80 7 минут назад

      У Зенита что игроки,что болельщики-быдло...Правда всегда огребают люлей от Спартачей...

      0
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      Рейтинг: +16336

      NewLife 10 минут назад


      Постоянное судейское бл@дство походу сезона привело к тому, что блеклые почувствовали вседозволенность. Это было дерьмовая игра, по сути дешевый спектакль в исполнении питерской театральной труппы. Истеричная девушка Клава Диньо симулировала травмы не совместимые с жизнью, махала и грозилась ручками судье, который почему то на это не реагировал, Задрыгао толкал Соболя в спину три раза, а затем. видя олимпийское спокойстви Москаля, врезал шипами по лодыжке - никакой реакции. В конце теплотрассу подвели нервы и огорчение от того что не могут забить, окончательно распоясавшись при потворстве судьи, они сначала спровоцировали стычку Барриос- Промес, а затем устроили драку, когда задрыгао пытался ударить Шамара ногами и в ответ получил в бубен

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      Рейтинг: +16336

      NewLife > NewLife 9 минут назад

      Мерзкое зрелище, апогей судейского беспредела.

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      Рейтинг: +7588

      BarStep 10 минут назад

      Издержки перевода)
      Н.и.геры и латиносы не правильно поняли, что такое "принципиальный соперник"..
      Ну и конечно дятел дельфин, со своим IQ "шестерочка".., куда же здесь без него...

      К стати, а начал все это, полностью обрусевший и адаптировавшийся к сектантскому сообществу, Антоха - шоколадница..

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      Рейтинг: +761

      Спартач80 > BarStep 7 минут назад

      Ты сам то образован?...

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      Рейтинг: +5884

      rash1959 10 минут назад

      А что за с+у+к+а удаляет комменты?

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      Рейтинг: +16336

      NewLife > rash1959 3 минуты назад

      Их отправляют чуваку из вип ложи, а он редактирует.

      0
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      Рейтинг: +16336

      NewLife 13 минут назад

      Также как Москаль не замечал фолы, также и Бомбардир выступил на его стороне и удалил мой коммент.

      0
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      Рейтинг: +8748

      GoLenaStop 27 минут назад

      Одновременный просмотр двух параллельных встреч
      КС-Факел и Зенит-Спартак
      показал, что КС - одна из самых техничных и грамотных СПОРТИВНЫХ команд РПЛ, играет в настоящий перспективный футбол,
      А, Зенит и Спартак - фуфло, даже не тянут на пьяные бои без правил...
      Ростсельмаш и КС - удачи в играх за Кубок!
      С уважением

      Матч ТВ, выбирай для показа трансляции лучших футбольных команд, а не беспредельных бандитов!

      2
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      Рейтинг: +21

      derrik 2000 > paracetamol 23 минуты назад

      Да успокойся уже: ваши победили!
      ))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +17503

      paracetamol 38 минут назад

      А Ванька бразильский молодец, выручил Зенит.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +33071

      VVM1964 > paracetamol 35 минут назад

      Выручил Зенит ??? - смешно !!! Ваше место - ТРЕТЬЕ, позади только Факел !!! )))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21

      derrik 2000 39 минут назад

      Ну, победил и победил.
      Всё равно - ТРЕТЬЕ МЕСТО В ГРУППЕ! ))
      Главное украшение матча - массовая драка.
      Дожили... (((

      6
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    • ...
      Рейтинг: +17247

      ilichkadr 41 минуту назад

      Соболю дали в морду и это справедливо. Николсон огрёб там же

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +33071

      VVM1964 > ilichkadr 40 минут назад

      Хахаха !!! Утешай себя как можешь - 3 место ВАШЕ !!!)))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17247

      ilichkadr > VVM1964 37 минут назад

      Так я на большее и не претендую

      0
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      Рейтинг: +33071

      VVM1964 > ilichkadr 33 минуты назад

      И это правильно - что заслужили, то и получили ...

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      Рейтинг: +27158

      JTherry 41 минуту назад

      по самой игре: отлично разбили игру на эпизоды, не дав "черной" группе бом.жей сыграть хоть как-то продуктивно... после игры: провокатора Барриоса удалить до конца сезона в играх на Кубок, из-за него заварилась эта потасовка... остальные красные карточки все заслуженны и "нашим" и "вашим"... Спартак вышел с ПЕРВОГО места в группе, с чем их и поздравляю..!!!)

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