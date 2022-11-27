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  • ⚡️ Кубок России. «Зенит» победил «Спартак» в серии пенальти после массовой драки

⚡️ Кубок России. «Зенит» победил «Спартак» в серии пенальти после массовой драки

27 ноября 2022, 18:16
66

«Зенит» в шестом туре группового этапа Кубка России победил «Спартак». Петербуржцы оказались сильнее в серии пенальти.

«Спартак» финишировал в группе на первом месте. «Зенит» – третий и весной выступит в Пути регионов.

Перед серией пенальти случилась массовая драка.

Кубок России. Группа В. 6-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Спартак (Москва) – 0:0 (4:2 по пенальти) Текстовая онлайн-трансляция

Удаления: Малком, Родригао, Барриос – Селихов, Соболев, Николсон (все – после основного времени).

Календарь Кубка России

Результаты Кубка России

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Зенит Спартак
Комментарии (66)
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Кинстифа
1669562408
Задачу на игру Спартак выполнил. ничью скатал... что очень круто. учитывая. как играем в Питере А пенальти.. это рендом по большому счету
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VVM1964
1669562737
Всех болельщиков Спартака с ПОБЕДОЙ !!! Именно с победой - нужный результат достигнут, игра прошла по нашему сценарию - нам удалось полностью засушить игру и добиться на поле Зенита нужного результата !!! Качество передач конечно ниже плинтуса и полное отсутствие атаки - ... Соболев - "0" полезных действий, Промес 50 % ошибок... Но в целом результат положительный !!!
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oyabun
1669562741
Игра получилась никакая, но для Спартака это даже положительный результат, потому что при тех чудовищных кадровых потерях что есть в команде, мы уже второй матч Зениту не проигрываем (пенальти не считаю - это лотерея). Жаль что повелись на провокацию в концовке и потеряли ещё трех игроков в результате дисквалификации. Но за то все мы получили Зрелище - с чем я всех и поздравляю. ))
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Romeo 123
1669562778
Дельфин крыса в тихушку ударил
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JTherry
1669562983
по самой игре: отлично разбили игру на эпизоды, не дав "черной" группе бом.жей сыграть хоть как-то продуктивно... после игры: провокатора Барриоса удалить до конца сезона в играх на Кубок, из-за него заварилась эта потасовка... остальные красные карточки все заслуженны и "нашим" и "вашим"... Спартак вышел с ПЕРВОГО места в группе, с чем их и поздравляю..!!!)
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ilichkadr
1669563001
Соболю дали в морду и это справедливо. Николсон огрёб там же
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BarStep
1669564845
Издержки перевода) Н.и.геры и латиносы не правильно поняли, что такое "принципиальный соперник".. Ну и конечно дятел дельфин, со своим IQ "шестерочка".., куда же здесь без него... К стати, а начал все это, полностью обрусевший и адаптировавшийся к сектантскому сообществу, Антоха - шоколадница..
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NewLife
1669564856
Постоянное судейское бл@дство походу сезона привело к тому, что блеклые почувствовали вседозволенность. Это было дерьмовая игра, по сути дешевый спектакль в исполнении питерской театральной труппы. Истеричная девушка Клава Диньо симулировала травмы не совместимые с жизнью, махала и грозилась ручками судье, который почему то на это не реагировал, Задрыгао толкал Соболя в спину три раза, а затем. видя олимпийское спокойстви Москаля, врезал шипами по лодыжке - никакой реакции. В конце теплотрассу подвели нервы и огорчение от того что не могут забить, окончательно распоясавшись при потворстве судьи, они сначала спровоцировали стычку Барриос- Промес, а затем устроили драку, когда задрыгао пытался ударить Шамара ногами и в ответ получил в бубен
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Беспонтий
1669565934
куча разноцветных охламонов по руководством москалёва делала вид что играет в футбол а разуверившись устроила ММА промеса как зачинщика выдать правосудию голландии морскому животному объяснить что лежачего топтать западло родригао заставить остаток карьеры играть босиком короче все п.дарасы иван- дартаньян
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zigbert
1669566645
Зенит можно поздравить с победой в матче. Спартак играл исходя из положения в группе. Самое главное ничью удалось сохранить. Молодцы! Игры по большому счету не получилось у обеих команд. Спартак к сожалению слабо сыграл в атаке. У Соболева игра совсем не получилась. Хотя в обороне Зенит действовал не всегда надежно, такой Зенит надо обыгрывать. Но хорошо что все позади и драка и послематчевые пенальти. С первым местом в группе Спартак!
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