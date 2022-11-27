⚡️ Кубок России. «Зенит» победил «Спартак» в серии пенальти после массовой драки

«Зенит» в шестом туре группового этапа Кубка России победил «Спартак». Петербуржцы оказались сильнее в серии пенальти.
«Спартак» финишировал в группе на первом месте. «Зенит» – третий и весной выступит в Пути регионов.
Перед серией пенальти случилась массовая драка.
Кубок России. Группа В. 6-й тур
Зенит (Санкт-Петербург) – Спартак (Москва) – 0:0 (4:2 по пенальти) Текстовая онлайн-трансляция
Удаления: Малком, Родригао, Барриос – Селихов, Соболев, Николсон (все – после основного времени).
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Источник: Бомбардир.ру