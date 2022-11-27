Стали известны детали премиальных «Зенита» за победу над «Спартаком»

в три мяча ничего не даёт так что зря пообещали а вообще у них и так такие зарплаты что многим на ЧМ не снилось
Инсайдер Иван Карпов рассказал, какую формулу премиальных на кубковый матч против «Спартака» разработали в «Зените».
«За победу над «Спартаком» в заключительном матче отборочного этапа Кубка России в группе B игроки «Зенита» получат двойные премиальные.
Если же питерцы разгромят москвичей с разницей в три и более мяча, то Сергей Семак и компания заработают аж тройные премиальных», – написал источник.
- Матч начнется в 16:00 по Москве.
- Игра состоится на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.
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