«Вообще похер, как играют в параллельном матче». Лещук – в перерыве встречи с «Оренбургом»

Вратаря «Динамо» Игоря Лещука в перерыве матча шестого тура группового этапа Кубка России против «Оренбурга» спросили, следит ли команда за параллельной игрой группы «Ростов» – «Ахмат», от которой зависит итоговое расположение в таблице.
«Вообще похер», – ответил Лещук.
- «Динамо», если не победит «Оренбург», может вылететь из Кубка России.
- Игра проходит на «ВТБ Арене».
- Это последняя игра года для обеих команд.
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Источник: Бомбардир.ру