Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Вообще похер, как играют в параллельном матче». Лещук – в перерыве встречи с «Оренбургом»

    Вратаря «Динамо» Игоря Лещука в перерыве матча шестого тура группового этапа Кубка России против «Оренбурга» спросили, следит ли команда за параллельной игрой группы «Ростов»«Ахмат», от которой зависит итоговое расположение в таблице.

    «Вообще похер», – ответил Лещук.

    • «Динамо», если не победит «Оренбург», может вылететь из Кубка России.
    • Игра проходит на «ВТБ Арене».
    • Это последняя игра года для обеих команд.

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    Кубок России. «Ростов» победил «Ахмат» (3:0). «Оренбург» уступил «Динамо» (0:1) и вылетел из турнира 1
    Матч «Динамо» – «Оренбург» открыл Дед Мороз
    «Динамо» – «Оренбург»: стартовые составы на матч Кубка России 1
    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:33
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +949

      опус 2 20 минут назад

      В половине дурацких ответов ,стоят дурацкие вопросы

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11