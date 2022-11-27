«Вообще похер, как играют в параллельном матче». Лещук – в перерыве встречи с «Оренбургом»

Вратаря «Динамо» Игоря Лещука в перерыве матча шестого тура группового этапа Кубка России против «Оренбурга» спросили, следит ли команда за параллельной игрой группы «Ростов» – «Ахмат», от которой зависит итоговое расположение в таблице.

«Вообще похер», – ответил Лещук.

«Динамо», если не победит «Оренбург», может вылететь из Кубка России.

Игра проходит на «ВТБ Арене».

Это последняя игра года для обеих команд.

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