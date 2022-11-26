Кубок России. ЦСКА обыграл «Сочи». «Урал» победил «Торпедо» и выиграл группу

ЦСКА в заключительном матче группового этапа Кубка России победил «Сочи». Решающий мяч – автогол Игоря Юрганова.

Москвичи финишировали в группе вторыми. «Сочи» занял последнее место и прекращает выступление в турнире.

В другой встрече «Урал» выиграл в «Лужниках» у «Торпедо». Екатеринбуржцы заняли в группе первое место.

Россия. Кубок. Группа D. 6-й тур

Сочи – ЦСКА (Москва) – 1:2 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Ермаков, 3; 1:1 – Дркушич, 45+2; 1:2 – Юрганов, 60 (в свои ворота).

Торпедо (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 1:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Бикфалви, 54 (с пенальти); 0:2 – Бикфалви, 74; 1:2 – Лаптев, 78.

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