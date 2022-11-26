«Не понял и даже неинтересно». Мутко – о новом формате Кубка России

Бывший президент РФС Виталий Мутко рассказал о своем отношении к смене формата Кубка России.
– Из-за отсутствия еврокубков реформировали Кубок России. Вам нравится новый формат?
– Я не понял этот турнир. Вообще. В формат не вникал, но мне даже и неинтересно.
Футболу сто лет, выдумывать ничего не надо. Возьмите английский футбол: если он один из лучших, то зачем что-то придумывать?
Финал Кубка Англии проводится на «Уэмбли». Я бы тоже сделал, чтобы финал Кубка России проводился всегда в «Лужниках» и все команды с самых ранних стадий, начиная от любителей, стремились бы туда попасть.
- В этом сезоне Кубок России был разделен на Путь РПЛ и Путь регионов.
- Подробнее с новым форматом турнира можно ознакомиться здесь.
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Источник: «Спорт-Экспресс»