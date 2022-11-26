Австралия обыграла Тунис со счетом 1:0 во 2-м туре группового этапа ЧМ-2022.
Победный гол забил Митчелл Дюк на 23-й минуте.
Австралия набрала три очка в двух турах чемпионата мира. Следующий соперник – Дания (30 ноября, 18:00 мск).
В активе Туниса один балл в двух турах. Дальше – Франция (30 ноября, 18:00 мск).
ЧМ-2022. Группа D. 2-й тур
Гол: 0:1 – Дюк, 23.
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Источник: «Бомбардир»