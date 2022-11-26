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    Сборная Австралии победила на ЧМ в 3-й раз в истории и впервые с 2010 года

    Австралия обыграла Тунис со счетом 1:0 во 2-м туре группового этапа ЧМ-2022.

    Это третья победа австралийцев в истории турнира.

    • ЧМ-2006: Австралия – Япония – 3:1;
    • ЧМ-2010: Австралия – Сербия – 2:1;
    • ЧМ-2022: Австралия – Тунис – 1:0.

    Следующий соперник – Дания (30 ноября, 18:00 мск).

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +978

      ARSteven89 2 минуты назад

      Насколько я помню в первых двух играх забивал Тим Кэхилл!
      Но сегодня австралийцам невольно помог судья, сбивший с ног в центре поля тунисца, который мог повлиять на развитие голевой атаки.

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