Сборная Австралии победила на ЧМ в 3-й раз в истории и впервые с 2010 года

Насколько я помню в первых двух играх забивал Тим Кэхилл!
Но сегодня австралийцам невольно помог судья, сбивший с ног в центре поля тунисца, который мог повлиять на развитие голевой атаки.
Австралия обыграла Тунис со счетом 1:0 во 2-м туре группового этапа ЧМ-2022.
Это третья победа австралийцев в истории турнира.
- ЧМ-2006: Австралия – Япония – 3:1;
- ЧМ-2010: Австралия – Сербия – 2:1;
- ЧМ-2022: Австралия – Тунис – 1:0.
Следующий соперник – Дания (30 ноября, 18:00 мск).
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