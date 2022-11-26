Игрок из японского 2-го дивизиона забил на ЧМ-2022

В эти минуты проходит матч второго тура группового этапа чемпионата мира-2022 между сборными Туниса и Австралии. В первом тайме у австралийцев забил форвард Митчелл Дюк.
31-летний игрок представляет клуб второго по силе японского дивизиона «Фаджано Окаяма».
- Дюк стоит 800 тысяч евро.
- В Европе игрок не выступал.
- На счету Дюка 23 матча за сборную и 9 голов.
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Источник: Бомбардир.ру