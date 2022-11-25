Англия – США: стартовые составы на матч ЧМ-2022

Стали известны стартовые составы команд на матч второго тура группового этапа чемпионата мира-2022 между сборными Англии и США.

Англия: Пикфорд, Шоу, Райс, Стоунз, Магуайр, Кейн, Стерлинг, Триппьер, Сака, Маунт, Беллингем.

США: Тернер, Дест, Циммерман, Адамс, Робинсон, Муса, Маккенни, Пулишич, Рим, Райт, Веа.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча.

Матч пройдет в Аль-Хоре (Катар) на стадионе «Аль Бейт».

Начало – в 22:00 по Москве.

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