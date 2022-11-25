Кавазашвили: «Спартак» обыграет «Зенит», если захочет»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился ожиданиями от матча шестого тура группового этапа Кубка России между «Зенитом» и москвичами.

«У красно-белых после поражения от «Крыльев Советов» (1:2) теперь единственная надежда – обыграть «Зенит» в Санкт-Петербурге.

Но «Спартак» способен на все, поэтому у меня есть надежда, что они с петербуржцами сыграют очень уверено. Если «Спартак» захочет, то обыграет «Зенит», – сказал Кавазашвили.

Матч на «Газпром Арене» состоится 27 ноября.

В 1-м круге «Спартак» победил «Зенит» со счетом 3:0.

«Спартак» лидирует в группе. «Зенит» идет 3-м.

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