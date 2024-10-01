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    • «Чихал я на законы ФИФА и УЕФА!»: Кавазашвили призвал включить клубы из новых регионов в турниры РФС

    «Чихал я на законы ФИФА и УЕФА!»: Кавазашвили призвал включить клубы из новых регионов в турниры РФС

    Анзор Кавазашвили прокомментировал ситуацию с возможным включением клубов из новых регионов в российские футбольные турниры.

    Накануне с соответствующей просьбой губернатор Херсонской области Владимир Сальдо обратился к президенту РФ Владимиру Путину.

    «Крым давно является официальной частью Российской Федерации. И что, запрещать им играть в Кубке России? Они обязаны там быть, но почему не включаются – понять не могу.

    Мы сами идeм наперекор законодательству, которое было утверждено Государственной Думой и Советом Федерации.

    Как так получается, что новые регионы входят в состав нашей страны, а мы их не хотим принять? Не надо оглядываться на ФИФА и УЕФА, чихал я на их законы! Они сами нарушают все законы, которые принимают против нас, а мы всe боимся, что они нас неправильно поймут.

    Они считают, что Крым и остальные области не являются членами нашего государства, а мы-то считаем наоборот. Мы должны полностью обеспечить их всем вниманием к социальным вопросам, политическому прикрытию, финансированию и, естественно, спортивным вопросам.

    У нас давным-давно должны официально быть в составе РФС и играть старинные русские области. Уже три года под санкциями сидим, мы ещe столько же будем сидеть. И что, мы так и не будем их принимать?

    Я понимаю, если есть проблема финансирования футбольных клубов, которые хотят войти, но нет денег – это один вопрос. А если есть финансирование и желание войти к нам по спортивному принципу – почему бы не сделать этого?

    Я полностью поддерживаю решение допустить команды из этих регионов. Страна наша, а мы запрещаем или не принимаем, оглядываемся на ФИФА и УЕФА. Смешно же!» – заявил Кавазашвили.

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    Источник: «Советский спорт»

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    01.10.2024 14:38
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    Комментарии (21)
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    MazaiNN
    1727784816
    Видимо что то готовят если второй день новости на эту тему.
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    The only one
    1727784828
    все бы так думали и делали - страна по другому бы выглядела
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    Красногвардейчик
    1727785869
    Держим в банко миллионы И плеванто на законоо(с))))))
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    polt
    1727787794
    Продолжаем жить с оглядкой с надеждой вернуться в прошлое ********.
    Ответить
    Garrincha58
    1727790571
    Правильно говорит Анзор! Тогда зачем нам РФС, если они ничего не могут решить без разрешения сверху вроде как ФИФА и УЕФА запрещают вмешиваться в футбольные дела государственных структур, тогда примите правильное единственно верное решение сами без команды сверху
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    кайрос
    1727793178
    Не надо оглядываться на ФИФА и УЕФА, чихал я на их законы! ======= А в РФС по ходу считают, что если чихать на ФИФА и УЕФА ---то тогда они чихнут на российский футбол. И тогда ни ЧМ, ни ЧЕ, ни еврокубков лет на 50. Если все чихающие в России согласны с этим ...То ---В добрый путь , скатертью дорога, ветер в спину и и электричку навстречу.
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    BoevStas1
    1727799927
    А,что не так он говорит,Крым и новые регионы Это Россия,так и должны играть в России,за то медиа лигу пускают в кубок.
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    subbotaspartak
    1727802458
    Нас походу не скоро вернут, а как победим, то всё равно. пусть конечно играют.
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