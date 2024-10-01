«Чихал я на законы ФИФА и УЕФА!»: Кавазашвили призвал включить клубы из новых регионов в турниры РФС

Анзор Кавазашвили прокомментировал ситуацию с возможным включением клубов из новых регионов в российские футбольные турниры.

Накануне с соответствующей просьбой губернатор Херсонской области Владимир Сальдо обратился к президенту РФ Владимиру Путину.

«Крым давно является официальной частью Российской Федерации. И что, запрещать им играть в Кубке России? Они обязаны там быть, но почему не включаются – понять не могу.

Мы сами идeм наперекор законодательству, которое было утверждено Государственной Думой и Советом Федерации.

Как так получается, что новые регионы входят в состав нашей страны, а мы их не хотим принять? Не надо оглядываться на ФИФА и УЕФА, чихал я на их законы! Они сами нарушают все законы, которые принимают против нас, а мы всe боимся, что они нас неправильно поймут.

Они считают, что Крым и остальные области не являются членами нашего государства, а мы-то считаем наоборот. Мы должны полностью обеспечить их всем вниманием к социальным вопросам, политическому прикрытию, финансированию и, естественно, спортивным вопросам.

У нас давным-давно должны официально быть в составе РФС и играть старинные русские области. Уже три года под санкциями сидим, мы ещe столько же будем сидеть. И что, мы так и не будем их принимать?

Я понимаю, если есть проблема финансирования футбольных клубов, которые хотят войти, но нет денег – это один вопрос. А если есть финансирование и желание войти к нам по спортивному принципу – почему бы не сделать этого?

Я полностью поддерживаю решение допустить команды из этих регионов. Страна наша, а мы запрещаем или не принимаем, оглядываемся на ФИФА и УЕФА. Смешно же!» – заявил Кавазашвили.