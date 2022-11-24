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    Песьяков: «Россия легко вышла бы из группы на ЧМ. Штук восемь аргентинцам накидали бы»

    Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков предположил, как могла бы выступить сборная России на ЧМ-2022.

    – Как думаете, если бы сборная России была на чемпионате, могла бы выступить хорошо?

    – Сложно сказать. Подготовка и состав были бы другими. Оставалось бы только верить и надеяться.

    – Например, на месте Польши сборная России могла бы выйти из группы?

    – Изи вообще. Мы Саудовскую Аравию обыгрывали 5:0, а она победила Аргентину. Если говорить так, как в детстве шутили, наверное, штук восемь аргентинцам накидали бы. Шучу, конечно.

    Очень тяжело загадывать. Смотря, в каком состоянии мы подошли бы. Здесь очень много мелочей. Но, зная наш тренерский штаб, какую подготовку мы проходим, думаю, шансы были бы велики.

    • Чемпионат мира в Катаре продлится до 18 декабря.
    • Турнир впервые проходит на Ближнем Востоке.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +11036

      "supermax" 34 минуты назад

      ну, Серега, ты уж тоже пропущенные с забитыми не путай

      2
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      Рейтинг: +20288

      derrik2000 > "supermax" 9 минут назад

      Он же говорит: "Шучу, конечно."

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