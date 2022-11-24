Песьяков: «Россия легко вышла бы из группы на ЧМ. Штук восемь аргентинцам накидали бы»

Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков предположил, как могла бы выступить сборная России на ЧМ-2022.

– Как думаете, если бы сборная России была на чемпионате, могла бы выступить хорошо?

– Сложно сказать. Подготовка и состав были бы другими. Оставалось бы только верить и надеяться.

– Например, на месте Польши сборная России могла бы выйти из группы?

– Изи вообще. Мы Саудовскую Аравию обыгрывали 5:0, а она победила Аргентину. Если говорить так, как в детстве шутили, наверное, штук восемь аргентинцам накидали бы. Шучу, конечно.

Очень тяжело загадывать. Смотря, в каком состоянии мы подошли бы. Здесь очень много мелочей. Но, зная наш тренерский штаб, какую подготовку мы проходим, думаю, шансы были бы велики.

Чемпионат мира в Катаре продлится до 18 декабря.

Турнир впервые проходит на Ближнем Востоке.

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