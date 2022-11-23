Мусиала – самый молодой игрок сборной Германии на ЧМ за 64 года

Мусиала - какое красивое немецкое имя!))) У меня родственники уехали в Германию на ПМЖ, их там всех переписали на немецкий лад: и имя, и фамилию))) А тут Мусиала... немец... ржу не могу!
Полузащитник сборной Германии Джамал Мусиала вышел в старте национальной команды на матч ЧМ-2022 с Японией.
Хавбек «Баварии» стал самым молодым игроком сборной Германии на чемпионатах мира с 1958 года. Он вышел на поле в возрасте 19 лет и 270 дней.
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Катаре.
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Подробности результата матча Германия – Япония
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