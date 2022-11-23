Мусиала – самый молодой игрок сборной Германии на ЧМ за 64 года

Полузащитник сборной Германии Джамал Мусиала вышел в старте национальной команды на матч ЧМ-2022 с Японией.
Хавбек «Баварии» стал самым молодым игроком сборной Германии на чемпионатах мира с 1958 года. Он вышел на поле в возрасте 19 лет и 270 дней.
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Катаре.
⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!
Подробности результата матча Германия – Япония
Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира
Источник: Бомбардир.ру