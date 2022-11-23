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    Мусиала – самый молодой игрок сборной Германии на ЧМ за 64 года

    Полузащитник сборной Германии Джамал Мусиала вышел в старте национальной команды на матч ЧМ-2022 с Японией.

    Хавбек «Баварии» стал самым молодым игроком сборной Германии на чемпионатах мира с 1958 года. Он вышел на поле в возрасте 19 лет и 270 дней.

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    Подробности результата матча Германия – Япония

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 17:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2222

      serglider 19 минут назад

      Мусиала - какое красивое немецкое имя!))) У меня родственники уехали в Германию на ПМЖ, их там всех переписали на немецкий лад: и имя, и фамилию))) А тут Мусиала... немец... ржу не могу!

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