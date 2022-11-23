Геркус допустил, что Дзюба перейдет в «Торпедо»

Нападающий Артем Дзюба может зимой оказаться в «Торпедо». Об этом сообщил президент клуба Илья Геркус.

– Главная цель в зимнюю трансферную кампанию – форвард?

– Нападающий нам не повредит. Нам он очень сильно поможет.

– Вопрос с Дзюбой для вас не закрыт?

– Нет. Не закрыт. Такая вероятность (его приглашения) возможна.

– Но с ним надо контактировать. Вы не выходили с ним на связь?

– Пока нет.

Дзюба 2 недели назад расторг контракт с «Адана Демирспором» и стал свободным агентом.

В Турции он забил 1 гол в 5 матчах.

Сообщалось об интересе к форварду со стороны «Рубина».

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