Геркус допустил, что Дзюба перейдет в «Торпедо»

Нападающий Артем Дзюба может зимой оказаться в «Торпедо». Об этом сообщил президент клуба Илья Геркус.
– Главная цель в зимнюю трансферную кампанию – форвард?
– Нападающий нам не повредит. Нам он очень сильно поможет.
– Вопрос с Дзюбой для вас не закрыт?
– Нет. Не закрыт. Такая вероятность (его приглашения) возможна.
– Но с ним надо контактировать. Вы не выходили с ним на связь?
– Пока нет.
- Дзюба 2 недели назад расторг контракт с «Адана Демирспором» и стал свободным агентом.
- В Турции он забил 1 гол в 5 матчах.
- Сообщалось об интересе к форварду со стороны «Рубина».
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Источник: «РБ Спорт»