Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Селюк: «Саудовская Аравия разгромила бы сборную России. Просто без шансов»

    Агент Дмитрий Селюк прокомментировал победу Саудовской Аравии над Аргентиной (2:1) на ЧМ-2022.

    «Саудовская Аравия разгромила бы сборную России сегодня. Просто без шансов. Это вам не против Узбекистана играть.

    Сборной России не место на чемпионате мира в Катаре. Уровень команды не позволил бы бороться за выход из группы. Но сейчас об этом смысла говорить нет. Сборной России там нет, а Саудовская Аравия есть», — сказал Селюк.

    • Сообщается, что каждый игрок Саудовской Аравии получил по 2,5 миллиона евро за победу над Аргентиной.
    • Для Саудовской Аравии это 4-я победа на чемпионатах мира.
    • Король Саудовской Аравии объявил в стране выходной в честь победы над Аргентиной.
    • Следующий соперник – Польша (26 ноября, 16:00 мск).

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    «Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    Да Мария: «Аргентина могла легко победить 5:0. Саудовская Аравия подошла к воротам 2-3 раза»
    Тренер Саудовской Аравии: «Победа над Аргентиной навсегда войдeт в историю ЧМ»
    «Во всем виноват Месси». Овчинников – о поражении Аргентины от Саудовской Аравии
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.11.2022 23:00
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +155

      SuperPav11 1 минуту назад

      Селюк помалкивай это у арабов нет шансов

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16269

      Barmaleushka 36 минут назад

      Саудиты так сильно прибавили ? А то 3,5 года назад было 5:0 а пользу России .

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11