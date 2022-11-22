Селюк: «Саудовская Аравия разгромила бы сборную России. Просто без шансов»

Агент Дмитрий Селюк прокомментировал победу Саудовской Аравии над Аргентиной (2:1) на ЧМ-2022.

«Саудовская Аравия разгромила бы сборную России сегодня. Просто без шансов. Это вам не против Узбекистана играть.

Сборной России не место на чемпионате мира в Катаре. Уровень команды не позволил бы бороться за выход из группы. Но сейчас об этом смысла говорить нет. Сборной России там нет, а Саудовская Аравия есть», — сказал Селюк.

Сообщается, что каждый игрок Саудовской Аравии получил по 2,5 миллиона евро за победу над Аргентиной.

Для Саудовской Аравии это 4-я победа на чемпионатах мира.

Король Саудовской Аравии объявил в стране выходной в честь победы над Аргентиной.

Следующий соперник – Польша (26 ноября, 16:00 мск).

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