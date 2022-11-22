Киммих: «Запрет повязки One Love удивил. Но не моя вина, что Катар получил ЧМ 12 лет назад»

Защитник сборной Германии Йозуа Киммих прокомментировал решение ФИФА запретить повязку One Love в поддержку ЛГБТ-сообщества на ЧМ-2022 в Катаре.
«Меня удивил этот запрет. Мы, футболисты, много рефлексируем и указываем на проблемы, но стоит снова начать говорить о футболе.
Не моя вина, что Катару присудили чемпионат мира 12 лет назад. Тогда мне было 15 лет», – сказал Киммих.
- Немецкий футбольный союз собирается обжаловать запрет ФИФА надевать повязку.
- ЧМ-2022 продлится до 18 декабря.
- Впервые турнир проходит на Ближнем Востоке.
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Источник: Bayern&Germany