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    Киммих: «Запрет повязки One Love удивил. Но не моя вина, что Катар получил ЧМ 12 лет назад»

    Защитник сборной Германии Йозуа Киммих прокомментировал решение ФИФА запретить повязку One Love в поддержку ЛГБТ-сообщества на ЧМ-2022 в Катаре.

    «Меня удивил этот запрет. Мы, футболисты, много рефлексируем и указываем на проблемы, но стоит снова начать говорить о футболе.

    Не моя вина, что Катару присудили чемпионат мира 12 лет назад. Тогда мне было 15 лет», – сказал Киммих.

    • Немецкий футбольный союз собирается обжаловать запрет ФИФА надевать повязку.
    • ЧМ-2022 продлится до 18 декабря.
    • Впервые турнир проходит на Ближнем Востоке.

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    Источник: Bayern&Germany

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +560

      Sergh4 22 минуты назад

      За 12 лет так *******..сь Европа!

      1
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      Рейтинг: +18072

      DVOK68 37 минут назад

      Типичный гейропеец.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2159

      kvm 48 минут назад

      Киммих "Как стать пе_дерастом за 12 лет"...

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