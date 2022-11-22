Болельщик из Саудовской Аравии выбросил дверь на улицу, празднуя победу над Аргентиной

Болельщик сборной Саудовской Аравии эмоционально отпраздновал победу национальной команды над Аргентиной (2:1) на ЧМ-2022.

Фанат на радостях сломал дверь и выбросил ее на улицу.

Для Саудовской Аравии это 4-я победа на чемпионатах мира.

Следующий соперник – Польша (26 ноября, 16:00 мск).

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