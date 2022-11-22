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    Болельщик из Саудовской Аравии выбросил дверь на улицу, празднуя победу над Аргентиной

    Болельщик сборной Саудовской Аравии эмоционально отпраздновал победу национальной команды над Аргентиной (2:1) на ЧМ-2022.

    Фанат на радостях сломал дверь и выбросил ее на улицу.

    • Для Саудовской Аравии это 4-я победа на чемпионатах мира.
    • Следующий соперник – Польша (26 ноября, 16:00 мск).

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2024

      Bozigit 21 минуту назад

      Молодцы

      0
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      Рейтинг: +51240

      MaxRnD 1 час назад

      Не, это победа в КП на бомбардире

      0
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