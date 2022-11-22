Хави назвал двух главных фаворитов ЧМ-2022

Главный тренер «Барселоны» Хави назвал главных фаворитов чемпионата мира-2022.

«Бразилия и Аргентина на шаг впереди европейских команд. Неймар и Месси выглядят очень хорошо.

У Франции, Испании, Англии, Португалии, Германии, Бельгии и Хорватии есть неплохие шансы», – сказал Хави.

ЧМ-2022 продлится до 18 декабря.

Впервые турнир проходит на Ближнем Востоке.

Для проведения матчей задействовано 8 стадионов.

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