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    Хави назвал двух главных фаворитов ЧМ-2022

    Главный тренер «Барселоны» Хави назвал главных фаворитов чемпионата мира-2022.

    «Бразилия и Аргентина на шаг впереди европейских команд. Неймар и Месси выглядят очень хорошо.

    У Франции, Испании, Англии, Португалии, Германии, Бельгии и Хорватии есть неплохие шансы», – сказал Хави.

    • ЧМ-2022 продлится до 18 декабря.
    • Впервые турнир проходит на Ближнем Востоке.
    • Для проведения матчей задействовано 8 стадионов.

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    Источник: Sport.es

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