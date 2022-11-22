Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер считает, что сборная Франции выиграет ЧМ-2022.

«Мой фаворит номер один – Франция. Не потому, что я француз, а потому, что у команды лучшая атака на турнире», – сказал Венгер.

Франция стала победителем ЧМ-2018 в России.

Турнир в Катаре продлится до 18 декабря.

ЧМ впервые проходит на Ближнем Востоке.

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