Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Венгер назвал главного фаворита ЧМ-2022

    Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер считает, что сборная Франции выиграет ЧМ-2022.

    «Мой фаворит номер один – Франция. Не потому, что я француз, а потому, что у команды лучшая атака на турнире», – сказал Венгер.

    • Франция стала победителем ЧМ-2018 в России.
    • Турнир в Катаре продлится до 18 декабря.
    • ЧМ впервые проходит на Ближнем Востоке.

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    «Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    ЧМ-2022. Аргентина играет с Саудовской Аравией, Дания – Тунис, Мексика – Польша, Франция – Австралия
    Альба: «Мы уважаем права человека, но раньше ФИФА проводила чемпионат мира в России»
    «Я нахожусь в пустыне, а за мной все равно следят». Датский журналист пожаловался на преследование полиции Катара 2
    Источник: Metro

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:17
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +135

      SuperPav11 30 минут назад

      Солидарен с мусье Венгером

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11