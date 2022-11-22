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    «Промес – главная звезда России, но ему не место на ЧМ-2022». В Нидерландах объяснили невызов Квинси на турнир

    Голландский журналист De Telegraaf Валентиус Дриссен объяснил, почему полузащитник «Спартака» Квинси Промес не получил вызов в сборную Нидерландов на ЧМ-2022.

    «Промес — отличный игрок. Он точно мог бы поехать на чемпионат мира. В этом составе он отлично подменял бы основных форвардов, а может, даже играл бы в основе.

    Его уровень точно соответствует нынешнему составу Нидерландов. Его нет в Катаре только из-за разбирательств с уголовным делом.

    Я слежу за его выступлениями в России, он отлично показывает себя. Сейчас он доказывает, что в Нидерландах за «Аякс» не выдавал свой максимум. Он главная звезда в России. Но Ван Гал прав, что не взял его в Катар. Если не брать футбол, то Промесу здесь не место», — сказал Дриссен.

    • Промес лидирует в списке бомбардиров сезона РПЛ (14 голов).
    • Игрок выступает за «Спартак» с 2014 года (с перерывом на 2018-2021 годы).
    • На счету Промеса 50 матчей и 7 голов за сборную Нидерландов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12179

      Алексей З 34 минуты назад

      Всё верно , не добавить - не убавить.
      Для всего мира РЕПУТАЦИЯ не пустое слово.

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      Рейтинг: +135

      SuperPav11 46 минут назад

      Промесу как раз место на чм нежили асяким депаям и дееенгам

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