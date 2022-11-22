«Промес – главная звезда России, но ему не место на ЧМ-2022». В Нидерландах объяснили невызов Квинси на турнир

Голландский журналист De Telegraaf Валентиус Дриссен объяснил, почему полузащитник «Спартака» Квинси Промес не получил вызов в сборную Нидерландов на ЧМ-2022.

«Промес — отличный игрок. Он точно мог бы поехать на чемпионат мира. В этом составе он отлично подменял бы основных форвардов, а может, даже играл бы в основе.

Его уровень точно соответствует нынешнему составу Нидерландов. Его нет в Катаре только из-за разбирательств с уголовным делом.

Я слежу за его выступлениями в России, он отлично показывает себя. Сейчас он доказывает, что в Нидерландах за «Аякс» не выдавал свой максимум. Он главная звезда в России. Но Ван Гал прав, что не взял его в Катар. Если не брать футбол, то Промесу здесь не место», — сказал Дриссен.

Промес лидирует в списке бомбардиров сезона РПЛ (14 голов).

Игрок выступает за «Спартак» с 2014 года (с перерывом на 2018-2021 годы).

На счету Промеса 50 матчей и 7 голов за сборную Нидерландов.

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

«Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира