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    «Был звонок от человека, которому я не смог отказать». Оздоев – о переходе в «Карагюмрюк»

    Полузащитник «Карагюмрюка» Магомед Оздоев рассказал, как Андреа Пирло повлиял на его переход в турецкий клуб.

    – Ты понимал, что пойдешь именно в Турцию?

    – Я рассматривал все рынки. Были предложения из Европы, арабского мира, Турции. Но главную роль сыграл звонок от человека, которому, наверное, не каждый сможет отказать.

    – Ты про Пирло?

    – Да. Для меня была большая честь, что он знает меня, видит у себя в команде. Мне было интересно с ним поработать и посмотреть, как устроена изнутри итальянская тренерская школа.

    Конечно, я раньше работал с Капелло, но это были сборы национальной команды. За короткий промежуток времени многое понять не удастся. Плюс немного застал Манчини в «Зените». Но мне было очень интересно поработать с Пирло. Как игрок он мне нравился. Он очень уважаем личность в футболе.

    • Летом Оздоев перешел в «Карагюмрюк» из «Зенита».
    • В этом сезоне россиянин сделал 2 ассиста в 12 матчах.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 11:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12111

      ВетеR 59 минут назад

      сам Эрдоган звонил !))

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