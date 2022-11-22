Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Игрок сборной Нидерландов Янссен отказался говорить о Промесе

    Форварду сборной Нидерландов Венсану Янссену после матча первого тура группового этапа против Сенегала (2:0) задали вопрос про нападающего «Спартака» Квинси Промеса, его соотечественника. Нидерландец говорить отказался.

    «Янссен, когда я его спросил про Квинси, посмотрел на меня так, будто хотел убить меня на месте и сказал, что не хочет говорить о Промесе», – написал источник.

    • Промеса не вызвали на ЧМ-2022.

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    Классен забил самый поздний гол Нидерландов на ЧМ
    Сборная Нидерландов установила личный рекорд
    В 3 матчах игрового дня на ЧМ-2022 судьи добавили 47 минут компенсированного времени
    Источник: телеграм-канал «Пива не будет | Чемп на ЧМ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 03:52
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11