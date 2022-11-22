Игрок сборной Нидерландов Янссен отказался говорить о Промесе

Форварду сборной Нидерландов Венсану Янссену после матча первого тура группового этапа против Сенегала (2:0) задали вопрос про нападающего «Спартака» Квинси Промеса, его соотечественника. Нидерландец говорить отказался.

«Янссен, когда я его спросил про Квинси, посмотрел на меня так, будто хотел убить меня на месте и сказал, что не хочет говорить о Промесе», – написал источник.

Промеса не вызвали на ЧМ-2022.

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