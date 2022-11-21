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    Слуцкий: «Хочу, чтобы чемпионат мира выиграла Португалия или Аргентина»

    Бывший главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, кому желает победы на ЧМ-2022.

    «Наверное, все мы хотим, чтобы чемпионат мира выиграла или Португалия, или Аргентина – по крайней мере, я этого хочу.

    Мне кажется, это была бы красивая история или для Месси, или для Роналду, потому что я уверен, что для каждого из них это последний чемпионат мира.

    Все получилось бы очень красиво», – считает Слуцкий.

    • Месси сейчас 35 лет, Роналду – 37.
    • Португалец и аргентинец пока не становились чемпионами мира.

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    Источник: «Коммент.Шоу»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +66498

      portero 5 минут назад

      А выиграет Бразилия или Голландия....

      0
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      Рейтинг: +2155

      kvm 24 минуты назад

      Откуда Слуцкий знает слово"выиграть"?

      1
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      Рейтинг: +93

      Pawel12 36 минут назад

      Мене хочется, что бы Бразилия победила

      1
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      Рейтинг: +6187

      Красногорск_Фан 1 час назад

      Португалия было бы круто. Они сильны именно командой. А Месси похож на охотника из обыкновенного чуда. Весь обвешан золотыми мячами а ЧМ не брал. Но все в его руках...

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