Слуцкий: «Хочу, чтобы чемпионат мира выиграла Португалия или Аргентина»

Бывший главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, кому желает победы на ЧМ-2022.

«Наверное, все мы хотим, чтобы чемпионат мира выиграла или Португалия, или Аргентина – по крайней мере, я этого хочу.

Мне кажется, это была бы красивая история или для Месси, или для Роналду, потому что я уверен, что для каждого из них это последний чемпионат мира.

Все получилось бы очень красиво», – считает Слуцкий.

Месси сейчас 35 лет, Роналду – 37.

Португалец и аргентинец пока не становились чемпионами мира.

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