Оздоев сравнил чемпионаты России и Турции

Полузащитник «Карагюмрюка» Магомед Оздоев назвал сильные стороны РПЛ и турецкой Суперлиги.

– Топ-3 в чем турецкая Суперлига сильнее РПЛ?

– Техническая оснащенность, открытый футбол и безбашенность – на поле, на трибунах. Здесь очень эмоциональный футбол. Он затягивает тебя. Ты кайфуешь от игры.

Здесь нет такого, что ты получаешь мяч, а тебя, как в России, пять человек прессингует.

– В чем русский чемпионат сильнее турецкого?

– В функциональной подготовке.

Прошлым летом Оздоев перешел в «Карагюмрюк» из «Зенита».

В этом сезоне россиянин сделал 2 ассиста в 12 матчах.

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