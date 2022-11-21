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    Оздоев сравнил чемпионаты России и Турции

    Полузащитник «Карагюмрюка» Магомед Оздоев назвал сильные стороны РПЛ и турецкой Суперлиги.

    – Топ-3 в чем турецкая Суперлига сильнее РПЛ?

    – Техническая оснащенность, открытый футбол и безбашенность – на поле, на трибунах. Здесь очень эмоциональный футбол. Он затягивает тебя. Ты кайфуешь от игры.

    Здесь нет такого, что ты получаешь мяч, а тебя, как в России, пять человек прессингует.

    – В чем русский чемпионат сильнее турецкого?

    – В функциональной подготовке.

    • Прошлым летом Оздоев перешел в «Карагюмрюк» из «Зенита».
    • В этом сезоне россиянин сделал 2 ассиста в 12 матчах.

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    Источник: Sport24

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