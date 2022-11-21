Оздоев сравнил чемпионаты России и Турции

Полузащитник «Карагюмрюка» Магомед Оздоев назвал сильные стороны РПЛ и турецкой Суперлиги.
– Топ-3 в чем турецкая Суперлига сильнее РПЛ?
– Техническая оснащенность, открытый футбол и безбашенность – на поле, на трибунах. Здесь очень эмоциональный футбол. Он затягивает тебя. Ты кайфуешь от игры.
Здесь нет такого, что ты получаешь мяч, а тебя, как в России, пять человек прессингует.
– В чем русский чемпионат сильнее турецкого?
– В функциональной подготовке.
- Прошлым летом Оздоев перешел в «Карагюмрюк» из «Зенита».
- В этом сезоне россиянин сделал 2 ассиста в 12 матчах.
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Источник: Sport24