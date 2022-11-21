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    ЧМ-2022. Англия забила 6 голов Ирану, судья суммарно добавил 27 минут

    Сборная Англии победила Иран (6:2) в матче первого тура группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре.

    Дубль оформил полузащитник англичан Букайо Сака и форвард иранцев Мехди Тареми. Нападающий Гарри Кейн сделал две голевые передачи.

    Главный арбитр встречи Рафаэль Клаус добавил в общей сложности 27 минут компенсированного времени: 14 минут к первому тайму и 13 (с учетом просмотра VAR) – ко второму.

    Чемпионат мира. 1-й тур. Группа B

    Англия – Иран – 6:2 (3:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Беллингем, 35; 2:0 – Сака, 43; 3:0 – Стерлинг, 45+1; 4:0 – Сака, 62; 4:1 – Тареми, 65; 5:1 – Рэшфорд, 71; 6:1 – Грилиш, 90; 6:2 – Тареми (с пенальти), 90+13.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +11938

      Вомбат 13 минут назад

      Плевать на добавленное время, главное - футбол был классный. В исполнении англичан, конечно. Иран не впечатлил, хотя игроки выкладывались и держали темп.

      0
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      Рейтинг: +19

      egraf 18 минут назад

      Между прочим только на помощь вратарю ушло почти10 минут.

      0
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      Рейтинг: +5517

      Enter2006 24 минуты назад

      Почти пол часа добавленного времени!
      Уже "чёрная пятница" началась и акция +30% футбола? ))

      1
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      Рейтинг: +944

      ARSteven89 31 минуту назад

      Новый год же скоро - {Санта} Клаус подарил зрителям +27 минут футбола )))

      3
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      Рейтинг: +314

      Ill Ich 37 минут назад

      Англичане победили в энергосберегающем режиме, а иранцам придётся вцепиться в Уэльс чем только можно, чтобы на что-то рассчитывать.

      0
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      Рейтинг: +12120

      DeStar 39 минут назад

      прикольно было

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      Рейтинг: +4726

      ААМ 40 минут назад

      Матч весёлый, но Иран никакой. Англичане временами играли безалаберно в обороне.

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      Рейтинг: +1903

      Romio-xxx 41 минуту назад

      Клаус конечно чудный судья)))

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      Рейтинг: +17224

      ilichkadr > Romio-xxx 3 минуты назад

      Санта Клаус он и в Африке Клаус.....

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