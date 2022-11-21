Сборная Англии победила Иран (6:2) в матче первого тура группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре.

Дубль оформил полузащитник англичан Букайо Сака и форвард иранцев Мехди Тареми. Нападающий Гарри Кейн сделал две голевые передачи.

Главный арбитр встречи Рафаэль Клаус добавил в общей сложности 27 минут компенсированного времени: 14 минут к первому тайму и 13 (с учетом просмотра VAR) – ко второму.

Чемпионат мира. 1-й тур. Группа B

Англия – Иран – 6:2 (3:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Беллингем, 35; 2:0 – Сака, 43; 3:0 – Стерлинг, 45+1; 4:0 – Сака, 62; 4:1 – Тареми, 65; 5:1 – Рэшфорд, 71; 6:1 – Грилиш, 90; 6:2 – Тареми (с пенальти), 90+13.

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