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    Стали известны все номинанты на премию «Первая пятерка»

    Детская футбольная лига опубликовала список номинантов премии «Первая пятeрка», которая ежегодно вручается лучшему молодому игроку РПЛ (до 21 года).

    На победу претендуют 13 игроков: Даниил Денисов, Руслан Литвинов, Даниил Хлусевич (все – «Спартак»), Сергей Волков, Никита Кравцов, Ираклий Манелов (все – «Краснодар»), Виктор Мелeхин, Александр Сильянов, Кирилл Щетинин (все – «Ростов»), Даниил Худяков, Артeм Карпукас (оба – «Локомотив»), Александр Коваленко («Крылья Советов»), Кирилл Кравцов («Сочи»).

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    Источник: сайт ДФЛ

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +8276

      vladik12 52 минуты назад

      Литвинов, наверное.

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      Рейтинг: +1538

      jek718875 57 минут назад

      Даже не знаю, столько звёзд,кому отдать предпочтение

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