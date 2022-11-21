Стали известны все номинанты на премию «Первая пятерка»

Детская футбольная лига опубликовала список номинантов премии «Первая пятeрка», которая ежегодно вручается лучшему молодому игроку РПЛ (до 21 года).

На победу претендуют 13 игроков: Даниил Денисов, Руслан Литвинов, Даниил Хлусевич (все – «Спартак»), Сергей Волков, Никита Кравцов, Ираклий Манелов (все – «Краснодар»), Виктор Мелeхин, Александр Сильянов, Кирилл Щетинин (все – «Ростов»), Даниил Худяков, Артeм Карпукас (оба – «Локомотив»), Александр Коваленко («Крылья Советов»), Кирилл Кравцов («Сочи»).

В прошлом году победителем премии стал полузащитник «Динамо» Арсен Захарян.

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