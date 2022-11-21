Тарханов объяснил важность матчей сборной России с Таджикистаном и Узбекистаном

Бывший тренер «Урала» Александр Тарханов высказался о ноябрьских товарищеских встречах сборной России.

20 ноября россияне сыграли вничью с Узбекистаном – 0:0.

17 ноября команда не смогла победить Таджикистан (0:0).

«У нас в команде нет лидера. Отсутствуют Миранчук и Головин, которые могли бы взять игру на себя. Все одного уровня, поэтому командная игра не всегда получается.

Я не согласен, что нет желания у игроков. Как может не быть желания у молодого футболиста, которого пригласили в сборную? Просто не получается.

Но даже эти матчи показали, что техническая оснащeнность наших футболистов на среднем уровне.

Почему нет скорости? Потому что долго работаем с мячом, долго думаем. Делаем много лишних касаний при приеме мяча. Поэтому такую насыщенную оборону и не можем преодолеть.

Смысл в проведении таких матчей есть. Нужно играть и делать глубокий анализ того, что не получается.

Если мы не будем играть, у нас не будет информации, кто на что способен. Поэтому такие игры очень важны несмотря на то, что победить не удалось», – сказал Тарханов.

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