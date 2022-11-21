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    Тарханов объяснил важность матчей сборной России с Таджикистаном и Узбекистаном

    Бывший тренер «Урала» Александр Тарханов высказался о ноябрьских товарищеских встречах сборной России.

    • 20 ноября россияне сыграли вничью с Узбекистаном – 0:0.
    • 17 ноября команда не смогла победить Таджикистан (0:0).

    «У нас в команде нет лидера. Отсутствуют Миранчук и Головин, которые могли бы взять игру на себя. Все одного уровня, поэтому командная игра не всегда получается.

    Я не согласен, что нет желания у игроков. Как может не быть желания у молодого футболиста, которого пригласили в сборную? Просто не получается.

    Но даже эти матчи показали, что техническая оснащeнность наших футболистов на среднем уровне.

    Почему нет скорости? Потому что долго работаем с мячом, долго думаем. Делаем много лишних касаний при приеме мяча. Поэтому такую насыщенную оборону и не можем преодолеть.

    Смысл в проведении таких матчей есть. Нужно играть и делать глубокий анализ того, что не получается.

    Если мы не будем играть, у нас не будет информации, кто на что способен. Поэтому такие игры очень важны несмотря на то, что победить не удалось», – сказал Тарханов.

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    Источник: Metaratings

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17416

      paracetamol 16 минут назад

      Физрук высказался о работе другого физрука.

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      Рейтинг: +17910

      Cleaner 1 час назад

      Ключевая фраза в интервью Тарханова: "ПРОСТО НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ". А не получается потому, что уровень наших игроков равен уровню игроков Таджикистана. Пора уже и зарплаты наших игрунов привести в соответствие с их мастерством.

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      Рейтинг: +12158

      Алексей З 1 час назад

      Конечно игры нужны.
      Если у самого ума и способностей не хватает , пусть использует клубные наработки ( Спартак, Динамо , Ростов ) и не надо каждые 3 месяца расширенные списки создавать по 30-40 человек. У нас просто нет столько добротных игроков.

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