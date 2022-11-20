Катар проиграл Эквадору (0:2) в матче открытия чемпионата мира-2022.

Два гола забил нападающий Эннер Валенсия.

Первый гол капитан Эквадора забил с пенальти. Впервые в истории турнира первый гол на ЧМ был забит с 11-метровой отметки.

Завтра свой матч проведут другие команды этой группы – Сенегал и Нидерланды.

Чемпионат мира. 1-й тур. Группа A

Катар – Эквадор – 0:2 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Валенсия, 16 (с пенальти); 0:2 – Валенсия, 31.

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