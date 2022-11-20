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    Катар – Эквадор: стартовые составы на матч ЧМ-2022

    Стали известны стартовые составы Катара и Эквадора на матч первого тура группового этапа чемпионата мира-2022.

    Катар: Аль-Шиб, Мигель, Хассан, Ахмед, Хишам, Хухи, Хатем, Аль-Хайдос, Будиаф, Афиф, Али.

    Эквадор: Галиндес, Эступиньян, Хинкапе, Торрес, Пресиадо, Кайседо, Мендес, Ибарра, Плата, Эстрада, Валенсия.

    Текстовая онлайн трансляция матча Катар – Эквадор

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    Источник: Бомбардир.ру

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