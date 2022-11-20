Стали известны стартовые составы Катара и Эквадора на матч первого тура группового этапа чемпионата мира-2022.
Катар: Аль-Шиб, Мигель, Хассан, Ахмед, Хишам, Хухи, Хатем, Аль-Хайдос, Будиаф, Афиф, Али.
Эквадор: Галиндес, Эступиньян, Хинкапе, Торрес, Пресиадо, Кайседо, Мендес, Ибарра, Плата, Эстрада, Валенсия.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча в Катаре.
- Матч начнется в 19:00 мск.
Текстовая онлайн трансляция матча Катар – Эквадор
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Источник: Бомбардир.ру