Скопинцев: «Нгамале сказал, что я играл бы в основе сборной Камеруна. Всем «Динамо» будем болеть за них на ЧМ-2022»

Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев сообщил, что в клубе все будут болеть за Камерун на чемпионате мира-2022.

«Муми Нгамале – позитивный и приятный парень, мы все его искренне приняли. Он себя хорошо проявляет, приносит очки. Мы рады и поддерживаем Муми все вместе, с его нацией, на чемпионате мира.

Думаю, у Нгамале сейчас идет самый рост карьеры, он оказался в правильной команде, чтобы прогрессировать. Он может еще долго играть в футбол. Надеюсь, на чемпионате мира Муми проявит свои личностные качества, зарекомендует себя и вернется сильнее.

Нгамале – ответственный парень, я как‑то просил его возвращаться назад, он это делал. Порой ребята стараются не получать травму перед такими турнирами. Просил его выкладываться по полной и показывать тренеру сборной, что он в порядке. Муми ответил, мол, хорошо.

А мне он сказал, что в сборной Камеруна я бы лично в основе играл. «Динамо», каждый член нашей банды болеет за Камерун. Главное – желание, страсть», – сказал Скопинцев в эфире «Матч ТВ».

ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

Составы всех групп можно посмотреть по ссылке.

Итоговые заявки команд-участниц доступны здесь.

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