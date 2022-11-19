«Балтика» перед игрой попросила Евсеева не прыгать на стол в раздевалке

«Балтика» позаботилась о столе в гостевой раздевалке своего стадиона перед матчем Первой лиги против «Шинника». Она попросила главного тренера ярославцев Вадима Евсеева на прыгать на мебель.

Ранее Евсеев запрыгивал на стол в Волгограде.

Матч «Балтика» – «Шинник» идет в эти минуты.

Евсеев тренирует «Шинник» 2-й сезон.

Ярославцы претендуют на выход в РПЛ, где не были с 2008 года.

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