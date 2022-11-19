«Балтика» перед игрой попросила Евсеева не прыгать на стол в раздевалке

«Балтика» позаботилась о столе в гостевой раздевалке своего стадиона перед матчем Первой лиги против «Шинника». Она попросила главного тренера ярославцев Вадима Евсеева на прыгать на мебель.
Ранее Евсеев запрыгивал на стол в Волгограде.
- Матч «Балтика» – «Шинник» идет в эти минуты.
- Евсеев тренирует «Шинник» 2-й сезон.
- Ярославцы претендуют на выход в РПЛ, где не были с 2008 года.
«Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!
Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию
Источник: телеграм-канал Сергея Ильева