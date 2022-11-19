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    Глебов: «Кайфовал в матче с Таджикистаном»

    Полузащитник сборной России Данил Глебов рассказал об эмоциях во время товарищеского матча против Таджикистана (0:0).

    «Могут ли футболистам доставлять удовлетворение такие матчи? А почему нет? Я, например, кайфовал от того, что на поле была команда.

    Да, мы создали не так много опасных моментов. Но мне понравилось, как мы прессинговали, как оборонялись, как пробовали атаковать. Понятно, что не хватает взаимопонимания. Некоторые ребята до этого не играли друг с другом. Нужно время, чтобы наладить связи», – сказал Глебов.

    • Игрок был капитаном команды.
    • Завтра, 20 ноября, Россия сыграет с Узбекистаном.
    • Россия отстранена от международных турниров.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 17:13
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +12118

      Алексей З 1 час назад

      Такой кайф и в Ростове практикуется. Продолжайте в том же духе.

      0
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      Рейтинг: +5136

      neim 2 часа назад

      У вас и не будет взаимопонимания и сыгранности, поскольку в следующем и других матчах будет другой состав, другие игроки и опять другой капитан.

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      Рейтинг: +5483

      Enter2006 2 часа назад

      Ты курнул запретного чтоль чтобы от этого матча кайфовать? Видимо вся сборная России в Таджикистане "кайфовало", в итоге такой ужасный результат.

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