Глебов: «Кайфовал в матче с Таджикистаном»

Полузащитник сборной России Данил Глебов рассказал об эмоциях во время товарищеского матча против Таджикистана (0:0).

«Могут ли футболистам доставлять удовлетворение такие матчи? А почему нет? Я, например, кайфовал от того, что на поле была команда.

Да, мы создали не так много опасных моментов. Но мне понравилось, как мы прессинговали, как оборонялись, как пробовали атаковать. Понятно, что не хватает взаимопонимания. Некоторые ребята до этого не играли друг с другом. Нужно время, чтобы наладить связи», – сказал Глебов.

Игрок был капитаном команды.

Завтра, 20 ноября, Россия сыграет с Узбекистаном.

Россия отстранена от международных турниров.

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