Карпин назвал диагноз травмированного Песьякова

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин рассказал о характере травмы вратаря Сергея Песьякова.

Он травмировался в товарищеском матче между сборными Таджикистана и России (0:0).

Голкипер вышел на замену сразу после перерыва, а спустя 6 минут подвернул ногу.

«Песьяков, естественно, не сыграет [с Узбекистаном]. По итогам МРТ выявили повреждение связок голеностопа.

Надолго? Посмотрим», – заявил Карпин.

Сборная Узбекистана примет Россию в воскресенье, 20 ноября.

Начало – в 15:00 мск.

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