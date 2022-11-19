Карпин назвал диагноз травмированного Песьякова

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин рассказал о характере травмы вратаря Сергея Песьякова.
- Он травмировался в товарищеском матче между сборными Таджикистана и России (0:0).
- Голкипер вышел на замену сразу после перерыва, а спустя 6 минут подвернул ногу.
«Песьяков, естественно, не сыграет [с Узбекистаном]. По итогам МРТ выявили повреждение связок голеностопа.
Надолго? Посмотрим», – заявил Карпин.
- Сборная Узбекистана примет Россию в воскресенье, 20 ноября.
- Начало – в 15:00 мск.
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Источник: «Матч ТВ»