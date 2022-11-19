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    Карпин назвал диагноз травмированного Песьякова

    Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин рассказал о характере травмы вратаря Сергея Песьякова.

    • Он травмировался в товарищеском матче между сборными Таджикистана и России (0:0).
    • Голкипер вышел на замену сразу после перерыва, а спустя 6 минут подвернул ногу.

    «Песьяков, естественно, не сыграет [с Узбекистаном]. По итогам МРТ выявили повреждение связок голеностопа.

    Надолго? Посмотрим», – заявил Карпин.

    • Сборная Узбекистана примет Россию в воскресенье, 20 ноября.
    • Начало – в 15:00 мск.

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    Источник: «Матч ТВ»

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