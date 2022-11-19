Тренер «Крыльев» Осинькин оценил прогресс Пиняева

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался об игре нападающего Сергея Пиняева в первой части сезона.

«Эти 17 туров для него были неоднозначные и неодинаковые. Не было лeгкого и поступательного движения, потому что было только два тура, когда он понимал, что он игрок основного состава, а не подменяет условного Зиньковского.

В этот момент была травма, которая, пока не разобрались, поставила под сомнение его будущее. Эта болезнь и его заставила по-другому посмотреть на жизнь, как к чему надо относиться.

В этом плане он как умный человек смог сделать правильные выводы, что в любой ситуации надо биться и выжимать максимум из своего состояния. В профессиональном плане такое отношение у футболиста 24/7.

Надо уметь подчинить себя цели, иногда она кажется абстрактной, но мелочи-детали по питанию, восстановлению, образу жизни влияют на футбол. Сейчас эта тема в мире широко обсуждается.

Он занимается дополнительно со специалистами в плане реабилитации. Мы видим, что он стал сильнее. Он наладил питание, немного сбросил вес. Это отразилось на его выносливости, на том, какие объeмы он выполнял.

Это уже другой Пиняев – не тот маленький мальчик Сергей, который пришeл к нам полтора года назад. Тогда для болельщиков не было понятно, почему он практически не играл в основном составе, кроме кубковых и товарищеских матчей.

Но ему было 16 лет. Почему настолько юный футболист должен играть в основном составе, даже если он умеет ярко в каких-то эпизодах себя проявлять? Надо быть терпеливым: своевременно и правильно подводить его к большой работе.

Считаю, что его прогресс очевиден, потому что он «не перескакивал через лишние ступеньки». Он шeл последовательно. И сейчас психологически и физически готов к этой работе. То, чего не было в 16 лет», – сказал Осинькин.

В этом сезоне Пиняев забил 3 гола и сделал 4 ассиста в 14 матчах.

В ноябре 18-летнего футболиста впервые вызвали в сборную России.

Он дебютировал за национальную команду в игре с Таджикистаном (0:0) и побил рекорд Игоря Акинфеева.

«Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!

Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию