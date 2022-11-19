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    Ребров объяснил, почему у него нет праздничного ощущения от ЧМ-2022

    Технический координатор «Спартака» Артем Ребров высказался о предстоящем чемпионате мира.

    «С одной стороны, чемпионат мира нельзя пропускать. Но какого-то праздничного ощущения нет, и когда на улице снег, а у тебя чемпионат мира, это непривычно.

    Хотя мы сыграем сейчас в Кубке России, и когда чемпионат мира начнется, все равно будешь следить за ним», – заявил Ребров.

    • ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
    • Составы всех групп можно посмотреть по ссылке.
    • Итоговые заявки команд-участниц доступны здесь.

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    Источник: ТАСС

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12101

      Алексей З 1 час назад

      Да уж , Чемпионат мира зимой , СВО в Европе - мир сошёл с ума.
      Странное ощущение. Будем следить по любому.

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