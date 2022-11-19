Ребров объяснил, почему у него нет праздничного ощущения от ЧМ-2022

Технический координатор «Спартака» Артем Ребров высказался о предстоящем чемпионате мира.

«С одной стороны, чемпионат мира нельзя пропускать. Но какого-то праздничного ощущения нет, и когда на улице снег, а у тебя чемпионат мира, это непривычно.

Хотя мы сыграем сейчас в Кубке России, и когда чемпионат мира начнется, все равно будешь следить за ним», – заявил Ребров.

ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

Составы всех групп можно посмотреть по ссылке.

Итоговые заявки команд-участниц доступны здесь.

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