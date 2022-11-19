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    Черногорец Кашчелан из «Балтики» получил российское гражданство

    Полузащитник «Балтики» Младен Кашчелан стал гражданином Российской Федерации.

    «Поздравляю нашего дорогого Младена! Одним добрым русским стало больше», – написал в своем телеграм-канале сенатор Совета Федерации Александр Шендерюк-Жидков, прикрепив скрин указа президента Владимира Путина о присвоении гражданства.

    • В феврале Кашчелану исполнится 40 лет.
    • Он играет в России с 2013 года.
    • Помимо «Балтики», черногорец выступал за «Тамбов», «Тосно», тульский «Арсенал».

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    Источник: телеграм-канал Александра Шендерюка-Жидкова

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