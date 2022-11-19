Черногорец Кашчелан из «Балтики» получил российское гражданство

Полузащитник «Балтики» Младен Кашчелан стал гражданином Российской Федерации.
«Поздравляю нашего дорогого Младена! Одним добрым русским стало больше», – написал в своем телеграм-канале сенатор Совета Федерации Александр Шендерюк-Жидков, прикрепив скрин указа президента Владимира Путина о присвоении гражданства.
- В феврале Кашчелану исполнится 40 лет.
- Он играет в России с 2013 года.
- Помимо «Балтики», черногорец выступал за «Тамбов», «Тосно», тульский «Арсенал».
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