Галицкий обращался в ФНЛ по вопросу борьбы с договорными матчами

Президент ФНЛ Наиль Измайлов рассказал, ведется ли лигой борьба с договорными матчами.
«Департамент защиты игры в РФС как раз занимается такими случаями и категорически обращает на это внимание.
Был прецедент в матче «Краснодара-2». Мне звонил Сергей Николаевич Галицкий, указывал на конкретные моменты, которые мы потом обсуждали с коллегами в рамках рабочих встреч. Это обычная оперативная работа», – сказал Измайлов.
- «Краснодар-2» идет в Первой лиге в зоне вылета.
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Источник: «Чемпионат»