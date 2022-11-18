Галицкий обращался в ФНЛ по вопросу борьбы с договорными матчами

Президент ФНЛ Наиль Измайлов рассказал, ведется ли лигой борьба с договорными матчами.

«Департамент защиты игры в РФС как раз занимается такими случаями и категорически обращает на это внимание.

Был прецедент в матче «Краснодара-2». Мне звонил Сергей Николаевич Галицкий, указывал на конкретные моменты, которые мы потом обсуждали с коллегами в рамках рабочих встреч. Это обычная оперативная работа», – сказал Измайлов.

«Краснодар-2» идет в Первой лиге в зоне вылета.

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