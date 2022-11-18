Президент ФНЛ Измайлов объяснил, почему в России мало частных клубов

Президент ФНЛ Наиль Измайлов порассуждал о дефиците частных инвестиций в российский футбол.
«Почему богатых людей в России много, а частных клубов – мало? Потому что это невыгодно. Потому что модель управления вокруг выстроена таким образом, что все живут за счeт потребления выделенного бюджета.
Как я уже говорил ранее, менеджмент во многих клубах не заточен под зарабатывание денег. На мой взгляд, это должно быть одной из основных задач», – сказал Измайлов.
- Измайлов ранее работал в «Спартаке».
- На должность президента ФНЛ его избрали в октябре.
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Источник: «Чемпионат»