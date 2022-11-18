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    Президент ФНЛ Измайлов объяснил, почему в России мало частных клубов

    Президент ФНЛ Наиль Измайлов порассуждал о дефиците частных инвестиций в российский футбол.

    «Почему богатых людей в России много, а частных клубов – мало? Потому что это невыгодно. Потому что модель управления вокруг выстроена таким образом, что все живут за счeт потребления выделенного бюджета.

    Как я уже говорил ранее, менеджмент во многих клубах не заточен под зарабатывание денег. На мой взгляд, это должно быть одной из основных задач», – сказал Измайлов.

    • Измайлов ранее работал в «Спартаке».
    • На должность президента ФНЛ его избрали в октябре.

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    Источник: «Чемпионат»

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