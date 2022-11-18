Черевченко: «Дзюба пригодился бы «Локомотиву». Он быстро наберет форму»

Бывший тренер «Локомотива» Игорь Черевченко считает, что московскому клубу стоит подписать нападающего Артема Дзюбу.

«Дзюба пригодился бы «Локомотиву», потому что он всe равно считается одним из лучших нападающих России. Единственное, что он только вернулся из Турции и не ясно, в каком он состоянии. Но Артeм профессионал. Он быстро наберeт форму.

Сильнее ли Дзюба нынешних нападающих «Локомотива»? Не люблю сравнивать футболистов по разным критериям, всe показывает футбольное поле. В «Локомотиве» добротная линия атаки», — сказал Черевченко.

34-летний Дзюба расторг контракт с «Адана Демирспором» и стал свободным агентом.

Он не выходит на поле с 18 октября.

Интерес к форварду проявляют «Рубин» и «Торпедо».

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