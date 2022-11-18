«Надоели грязные российские деньги». Широков объяснил уход Слуцкого из «Рубина»

Экс-полузащитник сборной России Роман Широков прокомментировал уход Леонида Слуцкого из «Рубина».

«Не совсем понятно, почему сейчас — за два тура до конца осенней части первенства. Можно было довести до перерыва. Ничего критического там нет.

Возможно, был расчет на то, что более уверенно и ровно пройдут эту часть турнира. Может быть, устал. Плюс, наверное, морально не то состояние — я так понимаю, он приверженец европейских ценностей и то, что происходит в мире, возможно, его гнетет.

Он ассоциирует себя больше с европейскими ценностями, чем с российскими, их поддерживает всегда, оппозицию нашу. Возможно, устал от того, что здесь творится. Надоели эти грязные российские деньги, поедет их поддерживать.

«Рубин» подтвердил отставку Слуцкого вчера.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Юрий Уткульбаев.

Казанцы идут на 5-м месте в Первой лиге.

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