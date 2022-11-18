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    «Надоели грязные российские деньги». Широков объяснил уход Слуцкого из «Рубина»

    Экс-полузащитник сборной России Роман Широков прокомментировал уход Леонида Слуцкого из «Рубина».

    «Не совсем понятно, почему сейчас — за два тура до конца осенней части первенства. Можно было довести до перерыва. Ничего критического там нет.

    Возможно, был расчет на то, что более уверенно и ровно пройдут эту часть турнира. Может быть, устал. Плюс, наверное, морально не то состояние — я так понимаю, он приверженец европейских ценностей и то, что происходит в мире, возможно, его гнетет.

    Он ассоциирует себя больше с европейскими ценностями, чем с российскими, их поддерживает всегда, оппозицию нашу. Возможно, устал от того, что здесь творится. Надоели эти грязные российские деньги, поедет их поддерживать.

    • «Рубин» подтвердил отставку Слуцкого вчера.
    • Исполняющим обязанности главного тренера назначен Юрий Уткульбаев.
    • Казанцы идут на 5-м месте в Первой лиге.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17849

      Cleaner 5 минут назад

      Широкову «Надоели грязные российские деньги» и он начал бить судей ногами по голове. ОТМАЗАННЫЙ - вот кто такой ШИРОКОВ...(((

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      Рейтинг: +11240

      alex1951 28 минут назад

      ,,Грязные деньги,,?
      А ,как быть с понятием, что ,,грязные деньги,, отмывают?
      А апосля они опять чистенькие....)))

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