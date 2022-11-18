«Надоели грязные российские деньги». Широков объяснил уход Слуцкого из «Рубина»

Экс-полузащитник сборной России Роман Широков прокомментировал уход Леонида Слуцкого из «Рубина».
«Не совсем понятно, почему сейчас — за два тура до конца осенней части первенства. Можно было довести до перерыва. Ничего критического там нет.
Возможно, был расчет на то, что более уверенно и ровно пройдут эту часть турнира. Может быть, устал. Плюс, наверное, морально не то состояние — я так понимаю, он приверженец европейских ценностей и то, что происходит в мире, возможно, его гнетет.
Он ассоциирует себя больше с европейскими ценностями, чем с российскими, их поддерживает всегда, оппозицию нашу. Возможно, устал от того, что здесь творится. Надоели эти грязные российские деньги, поедет их поддерживать.
- «Рубин» подтвердил отставку Слуцкого вчера.
- Исполняющим обязанности главного тренера назначен Юрий Уткульбаев.
- Казанцы идут на 5-м месте в Первой лиге.
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