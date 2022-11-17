Экс-агент Дзюбы назвал три клуба АПЛ, которые интересовались игроком после ЧМ-2018

Алан Агузаров, ранее представлявший интересы нападающего Артема Дзюбы, рассказал, какие английские клубы интересовались форвардом после ЧМ-2018.

– Общаетесь ли вы с Артемом Дзюбой?

– Мы перестали общаться спустя некоторое время после ЧМ-2018. Возможно, у него осталась обида из-за того, что я не смог его трудоустроить в Англию.

Но это не получилось не только у Агузарова, но и у Мендеша, и у людей из агентства Рио Фердинанда, и у представителей компании Base Soccer. Хотя определенный интерес к нему возникал. «Кристал Пэлас», «Вест Хэм», «Тоттенхэм» времен Моуринью... Эти клубы на разных этапах проявляли заинтересованность в Дзюбе.

34-летний Дзюба расторг контракт с «Адана Демирспором» и стал свободным агентом.

Он не выходит на поле с 18 октября.

Интерес к форварду проявляют «Рубин» и «Торпедо».

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