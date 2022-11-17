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    Экс-агент Дзюбы назвал три клуба АПЛ, которые интересовались игроком после ЧМ-2018

    Алан Агузаров, ранее представлявший интересы нападающего Артема Дзюбы, рассказал, какие английские клубы интересовались форвардом после ЧМ-2018.

    – Общаетесь ли вы с Артемом Дзюбой?

    – Мы перестали общаться спустя некоторое время после ЧМ-2018. Возможно, у него осталась обида из-за того, что я не смог его трудоустроить в Англию.

    Но это не получилось не только у Агузарова, но и у Мендеша, и у людей из агентства Рио Фердинанда, и у представителей компании Base Soccer. Хотя определенный интерес к нему возникал. «Кристал Пэлас», «Вест Хэм», «Тоттенхэм» времен Моуринью... Эти клубы на разных этапах проявляли заинтересованность в Дзюбе.

    • 34-летний Дзюба расторг контракт с «Адана Демирспором» и стал свободным агентом.
    • Он не выходит на поле с 18 октября.
    • Интерес к форварду проявляют «Рубин» и «Торпедо».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:46
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1253

      Красногвардейчик 59 минут назад

      Дзюба сам не хотел никуда ехать...в Англии пахать надо, а в Зените он ленился и получал огромное бабло...так что агент привирает

      0
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      Рейтинг: +21

      Ahmad11034 1 час назад

      Уже ***** на него всем,это было 4 года назад.сейчас другой время.

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      Рейтинг: +207

      гууд 1 час назад

      Смешно даже)
      Алло, вы Артёма ещё не продали?
      - нет
      - жаль, тогда ещё подождём...

      2
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      Рейтинг: +16445

      Fusballer 1 час назад

      "ЧМ-2022". Однако!)))

      0
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