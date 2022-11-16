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    Рианчо: «Бразильцы «Зенита» сильны только в РПЛ. Не факт, что они попали бы в пятую запасную сборную Бразилии»

    Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поговорил об уровне зенитовских бразильцев.

    «Малкома, Клаудиньо и Вендела при любых раскладах не вызвали бы в такую мощную сборную Бразилии на ЧМ-2022. Тренер выбрал лучших футболистов по меркам мирового футбола, а бразильцы «Зенита» сильны только в РПЛ.

    В Бразилии настолько широкий выбор игроков, что можно собрать пять топовых сборных. Малком, Клаудиньо и Вендел попали бы только в пятую запасную команду сборной Бразилии. И то не факт», – сказал испанец.

    • Малком и Клаудиньо близки к получению российского гражданства.
    • «Зенит» – лидер РПЛ.
    • ЧМ-2022 стартует 20 ноября.

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    Источник: Sport24

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    16.11.2022 23:53
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