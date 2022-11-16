Рианчо: «Бразильцы «Зенита» сильны только в РПЛ. Не факт, что они попали бы в пятую запасную сборную Бразилии»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поговорил об уровне зенитовских бразильцев.
«Малкома, Клаудиньо и Вендела при любых раскладах не вызвали бы в такую мощную сборную Бразилии на ЧМ-2022. Тренер выбрал лучших футболистов по меркам мирового футбола, а бразильцы «Зенита» сильны только в РПЛ.
В Бразилии настолько широкий выбор игроков, что можно собрать пять топовых сборных. Малком, Клаудиньо и Вендел попали бы только в пятую запасную команду сборной Бразилии. И то не факт», – сказал испанец.
- Малком и Клаудиньо близки к получению российского гражданства.
- «Зенит» – лидер РПЛ.
- ЧМ-2022 стартует 20 ноября.
Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию
Источник: Sport24