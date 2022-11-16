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    «***, мы в эти бьем?». Соболев перепутал ворота на тренировке сборной

    Нападающий сборной России Александр Соболев рассмешил партнеров на тренировке.

    Во время выполнения упражнения форвард нанес удар не по тем воротам.

    «*** [Блин], мы в эти бьем? Я думал, мы в те бьем», – переспросил Соболев после своего удара не по тем воротам. Видео опубликовано на ютуб-канале сборной России.

    • 25-летний Соболев стоит 8 миллионов евро.
    • Он провел 8 матчей за сборную, забил 4 гола.
    • В сезоне РПЛ у Соболева 16 матчей, 7 голов, 6 ассистов.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10725

      R_a_i_n 4 минуты назад

      Ты главное во время официальных так не делай...

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