«***, мы в эти бьем?». Соболев перепутал ворота на тренировке сборной

Нападающий сборной России Александр Соболев рассмешил партнеров на тренировке.

Во время выполнения упражнения форвард нанес удар не по тем воротам.

«*** [Блин], мы в эти бьем? Я думал, мы в те бьем», – переспросил Соболев после своего удара не по тем воротам. Видео опубликовано на ютуб-канале сборной России.

25-летний Соболев стоит 8 миллионов евро.

Он провел 8 матчей за сборную, забил 4 гола.

В сезоне РПЛ у Соболева 16 матчей, 7 голов, 6 ассистов.

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