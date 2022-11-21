Топ-10 самых дорогих игроков ЧМ-2022. Четверо – из сборной Англии

Transfermarkt сформировал десятку самых дорогих футболистов чемпионата мира после объявления составов всех команд-участниц.
- Килиан Мбаппе (сборная Франции) – 160 млн евро;
- Винисиус Жуниор (сборная Бразилии) – 120 млн евро;
- Фил Фоден (сборная Англии) – 110 млн евро;
- Джамал Мусиала (сборная Германии) – 100 млн евро;
- Педри (сборная Испании) – 100 млн евро;
- Джуд Беллингем (сборная Англии) – 100 млн евро;
- Федерико Вальверде (сборная Уругвая) – 100 млн евро;
- Гарри Кейн (сборная Англии) – 90 млн евро;
- Букайо Сака (сборная Англии) – 90 млн евро;
- Гави (сборная Испании) – 90 млн евро.
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Источник: Transfermarkt