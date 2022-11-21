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    Топ-10 самых дорогих игроков ЧМ-2022. Четверо – из сборной Англии

    Transfermarkt сформировал десятку самых дорогих футболистов чемпионата мира после объявления составов всех команд-участниц.

    1. Килиан Мбаппе (сборная Франции) – 160 млн евро;
    2. Винисиус Жуниор (сборная Бразилии) – 120 млн евро;
    3. Фил Фоден (сборная Англии) – 110 млн евро;
    4. Джамал Мусиала (сборная Германии) – 100 млн евро;
    5. Педри (сборная Испании) – 100 млн евро;
    6. Джуд Беллингем (сборная Англии) – 100 млн евро;
    7. Федерико Вальверде (сборная Уругвая) – 100 млн евро;
    8. Гарри Кейн (сборная Англии) – 90 млн евро;
    9. Букайо Сака (сборная Англии) – 90 млн евро;
    10. Гави (сборная Испании) – 90 млн евро.

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    Источник: Transfermarkt

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1538

      jek718875 47 минут назад

      Если б Россия была на ЧМ,в этот список вошёл бы А.Соболев

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      Рейтинг: +5516

      Enter2006 15 ноября, 14:42

      Где-то зашкерившийся Абрамович: "всего-то немного больше миллиарда за всех, в лучшие времена купил бы, эхх". ))

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