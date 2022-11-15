Рианчо: «Я готов возглавить «Рубин»

Бывший тренер «Рубина» Рауль Рианчо заявил о готовности вернуться в клуб.
«Я всегда буду очень благодарен «Рубину» и лично Курбану Бердыеву за предоставленную возможность наслаждаться четырьмя годами работы в РПЛ.
Всякий раз, когда «Рубину» нужна помощь, я в их распоряжении. Если клуб нуждается во мне, я готов возглавить команду», — сказал Рианчо.
- Рианчо остается без работы после ухода из «Спартака» в 2018 году.
- Он был тренером «Рубина» по физподготовке с 2010 по 2014-й год.
- Сегодня казанский клуб объявил об уходе главного тренера Леонида Слуцкого.
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Источник: «РБ Спорт»