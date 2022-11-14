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    Галактионову пообещали значительную роль в зимних трансферах «Локомотива»

    Новый главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов сможет влиять на трансферы столичного клуба в зимнее трансферное окно.

    По информации Metaratings, тренеру пообещали значительную роль в комплектовании команды в зимнее трансферное окно.

    Галактионов может предлагать игроков и иметь один из ведущих голосов при согласовании футболистов наряду с председателем совета директоров клуба.

    • «Локо» заключил с Галактионовым контракт до конца сезона-2023/24 с опцией продления еще на год.
    • Тренер также работает в молодежной сборной России.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 18:11
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6795

      Антибиотик 8 минут назад

      Вот же сволочи! Опустить команду ниже плинтуса, чтобы взять сомнительного, но послушного тренера. А выбирать игроков он будет конечно из тех, что ему совдир подсунет?! Страшное время. Дети девяностых дорвались до власти, а дальше ни стыда, ни совести.

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      Рейтинг: +7616

      Томик 15 минут назад

      Если бы они "значительную роль" тренеру предоставляли - позвали бы Палыча.

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      Рейтинг: +6795

      Антибиотик > Томик 7 минут назад

      Совершенно верно, но им нужен не футбол, а набивание своих личных карманов.

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