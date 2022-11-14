Галактионову пообещали значительную роль в зимних трансферах «Локомотива»

Новый главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов сможет влиять на трансферы столичного клуба в зимнее трансферное окно.

По информации Metaratings, тренеру пообещали значительную роль в комплектовании команды в зимнее трансферное окно.

Галактионов может предлагать игроков и иметь один из ведущих голосов при согласовании футболистов наряду с председателем совета директоров клуба.

«Локо» заключил с Галактионовым контракт до конца сезона-2023/24 с опцией продления еще на год.

Тренер также работает в молодежной сборной России.

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