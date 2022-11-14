Галактионову пообещали значительную роль в зимних трансферах «Локомотива»

Вот же сволочи! Опустить команду ниже плинтуса, чтобы взять сомнительного, но послушного тренера. А выбирать игроков он будет конечно из тех, что ему совдир подсунет?! Страшное время. Дети девяностых дорвались до власти, а дальше ни стыда, ни совести.
Новый главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов сможет влиять на трансферы столичного клуба в зимнее трансферное окно.
По информации Metaratings, тренеру пообещали значительную роль в комплектовании команды в зимнее трансферное окно.
Галактионов может предлагать игроков и иметь один из ведущих голосов при согласовании футболистов наряду с председателем совета директоров клуба.
- «Локо» заключил с Галактионовым контракт до конца сезона-2023/24 с опцией продления еще на год.
- Тренер также работает в молодежной сборной России.
Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно