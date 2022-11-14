Кафанов назвал лучшего вратаря России

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о российских голкиперах.

«Сегодня нет номера один в сборной. Есть группа, которая хорошо провела осеннюю часть чемпионата — они помогли своим командам набрать очки. Ни Селихов, ни Шунин, ни Кержаков, ни Бабурин ошибок не допустили.

Лично мое мнение, Акинфеев по-прежнему номер один в России.

Кто сыграет в товарищеских матчах — пока не знаю. У Сафонова есть проблемы с голеностопом. Одна игра будет на искусственном поле. Примерно все в одинаковом положении. Можно говорить, что в двух матчах сыграют разные вратари.

Да, у Сафонова были ошибки. Селихов и Шунин играют стабильно. У Матвея был не лучший отрезок в карьере. Был момент, когда мы только пришли в сборную и не вызвали его. Тогда он не обиделся. Сейчас такой вопрос не стоял, Сафонов заслужил себе прошедшим сезоном право на вызов.

Не знаю, почему Бабурина вывели из основного состава «Торпедо», он играл хорошо. Из-за того, что вывели, мы убрали его из списка кандидатов», — сказал Кафанов.

Акинфеев завершил карьеру в сборной после ЧМ-2022.

17 ноября россияне сыграют с Таджикистаном, а 20 ноября – с Узбекистаном.

Сборная отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

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